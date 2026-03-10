Eurovision: la vittoria di Sal Da Vinci nelle lavagne dei bookmaker a 13,00

La quota, come riporta Agipronews, per il ritorno dell’Italia sul tetto d’Europa all’Eurovision con Sal Da Vinci è ora offerta a 13,00 su Snai e Goldbet

Sal Da Vinci si o Sal Da Vinci no? Spesso il vincitore del Festival di Sanremo divide opinione pubblica e social, forse mai come in questa occasione. Ma mentre l’Italia si divide, l’Europa osserva. Su YouTube infatti, i primi video-commenti internazionali parlano già di un brano “highly therapeutic” e di un Sal Da Vinci in formato “big performer”, proiettando l’ombra del trionfo azzurro anche sull’Eurovision.

La quota, come riporta Agipronews, per il ritorno dell’Italia sul tetto d’Europa è ora offerta a 13,00 su Snai e Goldbet: un valore ancora “freddo”, ma che potrebbe accendersi improvvisamente. Dopo il successo dei Måneskin nel 2021, il “Ciclone Sal” ha tutta l’intenzione di conquistare il pubblico della Wiener Stadthalle di Vienna.