Nella maggior parte dei casi l’account continua a esistere sui server della piattaforma, ancora collegato all’indirizzo email e ai dati inseriti al momento della registrazione

Creare un account online è diventato un gesto quasi automatico. Per leggere un articolo, provare una nuova app, prenotare un viaggio o commentare su un sito, spesso basta inserire un’email e scegliere una password. L’intero processo richiede pochi secondi, e proprio per questo molte persone non riflettono su quante registrazioni accumulino nel tempo.

Con il passare dei mesi, molti di questi account vengono semplicemente dimenticati. Si smette di usare il servizio, le notifiche finiscono nella cartella spam oppure il sito non viene più visitato. Tuttavia, nella maggior parte dei casi l’account continua a esistere sui server della piattaforma, ancora collegato all’indirizzo email e ai dati inseriti al momento della registrazione.

La crescita silenziosa degli account dimenticati

Basta poco per aumentare il numero di account online. Un sito per confrontare prezzi di voli, una piattaforma per leggere notizie, un’app scaricata per curiosità o un servizio provato solo una volta: ogni registrazione aggiunge un nuovo profilo alla propria presenza digitale.

Quando si creano molti account in poco tempo, è facile adottare soluzioni rapide. Alcune persone riutilizzano la stessa password, altre la annotano da qualche parte, mentre altre preferiscono usare strumenti che generano combinazioni più difficili da indovinare. Un esempio è un generatore password, che permette di creare password diverse per ogni servizio e può rendere la gestione degli accessi più ordinata fin dall’inizio. Il problema principale, però, non è tanto la creazione degli account quanto ciò che accade dopo.

Gli account inattivi raramente scompaiono

Quando un account smette di essere utilizzato, di solito non viene eliminato automaticamente. A meno che l’utente non richieda esplicitamente la cancellazione, il profilo rimane archiviato nei sistemi della piattaforma. Questo significa che informazioni come indirizzi email, preferenze o dati del profilo possono restare memorizzati anche anni dopo l’ultimo accesso.

Diversi enti che si occupano di sicurezza digitale invitano gli utenti a prestare maggiore attenzione alla gestione della propria identità online. L’Agenzia per l’Italia Digitale, ad esempio, pubblica linee guida dedicate alla protezione dei dati e alla gestione delle identità digitali. Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali offre informazioni su come controllare e tutelare i propri dati nei servizi online.

Queste raccomandazioni partono da un’osservazione semplice: la nostra presenza digitale cresce nel tempo e richiede una certa attenzione.

Un’impronta digitale che continua ad ampliarsi

Un account dimenticato può sembrare innocuo. Tuttavia, ogni profilo contribuisce ad ampliare la cosiddetta impronta digitale, cioè l’insieme delle informazioni che lasciamo online.

Tra i dati che possono rimanere associati a vecchi account ci sono spesso:

indirizzi email

informazioni del profilo

preferenze o impostazioni salvate

cronologia di utilizzo o messaggi

Con il passare degli anni, il numero di questi account inattivi può diventare molto più alto di quanto immaginiamo.

Il punto non riguarda solo la sicurezza, ma anche la consapevolezza. Molti utenti semplicemente non ricordano più dove si sono registrati o quali informazioni abbiano condiviso in passato.

Ripensare il modo in cui creiamo account

La registrazione ai servizi online continuerà a far parte della vita digitale quotidiana. Tuttavia, sempre più persone stanno iniziando a riflettere su quanti profili mantengono attivi e su quali piattaforme utilizzano davvero.

Piccole abitudini possono aiutare a mantenere più ordine. Controllare periodicamente i servizi a cui si è iscritti, eliminare gli account inutilizzati o verificare quali piattaforme hanno accesso ai propri dati sono gesti semplici che possono ridurre la confusione digitale. In fondo, creare un account richiede pochi secondi. Ricordarsi di gestirlo nel tempo, invece, richiede un po’ più di attenzione.