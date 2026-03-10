Airbnb traccia la rotta dei pirati di One Piece: 8 alloggi ispirati alla saga

In occasione del ritorno di One Piece, una delle saghe d’avventura più amate di sempre, visibile da oggi, Airbnb porta l’universo della serie fuori dallo schermo, trasformandolo in un’esperienza reale

I mondi fantastici delle grandi storie di pirati e il loro fascino ribelle hanno sempre acceso l’immaginazione collettiva.

In occasione del ritorno di One Piece, una delle saghe d’avventura più amate di sempre, visibile da domani, Airbnb porta l’universo della serie fuori dallo schermo, trasformandolo in un’esperienza reale.

La piattaforma invita i viaggiatori a salpare verso nuovi orizzonti e traccia una rotta alla scoperta di destinazioni mozzafiato dove la fantasia prende vita. Una selezione di 8 alloggi, in Italia e nel mondo, pensata per far sognare ad occhi aperti e vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. Dai glamping immersi nelle colline liguri che evocano il villaggio Shimotsuki di Wano Country, all’energia vibrante delle architetture andaluse che ricordano l’isola di Dressrosa, fino alla Morongo Valley in California, che richiama l’iconico Regno di Alabasta: ogni alloggio diventa il set perfetto per sentirsi protagonisti della propria avventura.

I sogni senza limiti di Rufy, la precisione cartografica di Nami, la determinazione incrollabile di Zoro, fino alla curiosità e all’ingegno di Usop e il cuore gentile di Chopper trovano eco in questa selezione di alloggi unici che incarna lo stesso spirito di scoperta che anima la ciurma più iconica di sempre.