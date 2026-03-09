Su Rai 3 a “Lo Stato delle Cose” l’attualità e l’approfondimento con Massimo Giletti

Al centro della puntata de “Lo Stato delle Cose” – il programma di Massimo Giletti in onda lunedì 9 marzo alle 21.20 su Rai 3 – il caso David Rossi, il manager Mps, la cui morte, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta, e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, non è suicidio ma omicidio. E allora è necessario chiedersi: chi lo ha ucciso? E perché? Se ne parla in studio con la figlia Carolina Orlandi, l’avvocato della famiglia Carmelo Miceli e il presidente della Commissione Gianluca Vinci.

Come di consueto, Michele Santoro, interverrà sullo “stato delle cose” in Italia e nel mondo. La guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta mettendo a dura prova la politica internazionale e nazionale: cosa accadrà nelle prossime settimane?

Poi, il nuovo indagato nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha parlato con Giletti: a oltre un anno dall’apertura della nuova indagine, teme un processo e ha paura di finire in carcere. Intanto, si combatte la guerra tra i consulenti sulla famosa cartella “militare” ritrovata sul pc di Alberto Stasi, contenente immagini pornografiche. Chiara Poggi l’ha vista la sera prima di essere uccisa? Risponderà in esclusiva il consulente informatico della difesa Stasi.

E va avanti l’inchiesta sulla tragica storia del piccolo Domenico, morto a Napoli per un fallito trapianto di cuore. Sotto la lente soprattutto le fasi cruciali della catena di errori medici commessi. Ospiti la madre Patrizia, l’avvocato Francesco Petruzzi e il cronista de “Il Mattino” Giuseppe Crimaldi.