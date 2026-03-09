Le aritmie, a “Elisir” stamani su Rai 3

Si occuperà di aritmie, alterazioni del normale ritmo respiratorio o cardiaco, la nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 9 marzo alle 10.55 su Rai 3. Questi disturbi sono in genere dovuti a patologie strutturali del cuore, ma possono derivare anche da patologie extra-cardiache, in presenza di un cuore apparentemente sano. In studio Gaetano De Ferrari, professore di Cardiologia presso l’Università degli Studi di Torino e Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia presso l’Ospedale Molinette della A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si parlerà di ferro, un minerale essenziale necessario all’organismo per la produzione di emoglobina. In quali cibi si trova e quanto è necessario assumerne per una corretta alimentazione? Risponderà alle domande il professor Marco Vignetti, ematologo, Presidente della Fondazione GINEMA Franco Mandelli Onlus.

Lo spazio finale dell’“ABC della salute” sarà dedicato al torcicollo, una contrazione anomala e involontaria dei muscoli cervicali che causa la comparsa di un dolore acuto che può variare in gravità e intensità. Come si allevia la sofferenza e in quali casi è necessario rivolgersi ad uno specialista? In studio la professoressa Alessia Rabini, responsabile dell’Unità Operativa di Fisiatria Cardiovascolare presso l’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.