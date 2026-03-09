Indian Wells, Sinner vince e sfiderà Fonseca agli ottavi

Il numero 2 del mondo ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov al terzo turno per 6-3, 6-2

Jannik Sinner sfiderà negli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells il brasiliano Joao Fonseca (35esimo della classifica Atp). Il numero 2 del mondo ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov al terzo turno per 6-3, 6-2.

“Non è stato un match facile per me. Denis è mancino, e già questo complica la partita, poi è un giocatore di grande qualità che ha ottenuto grandi successi ed è in forma. Ho iniziato male, subito sotto di un break, ma sono contento di come ho gestito la situazione e di come ho alzato il livello”, ha dichiarato Sinner a fine gara.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)