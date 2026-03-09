Il film “Project Almanac – Benvenuti a ieri” stasera su Rai 4: la trama

Il film di fantascienza “Project Almanac – Benvenuti a ieri” diretto da Dean Israelite stasera in prima serata su Rai 4: la trama
Lunedì 9 marzo 2026 alle 21:20 Rai 4 propone “Project Almanac – Benvenuti a ieri”, film di fantascienza del 2015 girato con la tecnica del found footage. Il protagonista è David Raskin, un genio del liceo che aspira a entrare al MIT. Mentre rovista tra le cose del padre defunto, trova una vecchia videocamera e scopre se stesso da adolescente in un video del suo settimo compleanno. Questa scoperta lo porta a trovare i piani per un dispositivo di spostamento temporale chiamato “Progetto Almanacco”.