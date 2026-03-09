Il film “Marnie” anche in lingua originale nella notte su Rai 5: la trama

Stasera in seconda serata su Rai 5 alle 23:10 in onda “Marnie” di Alfred Hitchcock con Sean Connery e Tippi Hedren: la trama
Disponibile anche in lingua originale, il film di Alfred Hitchcock “Marnie” con Sean Connery e Tippi Hedren è la proposta di Rai 5 per la seconda serata di lunedì 9 marzo 2026.
Anni ’60. L’industriale Rutland ha sposato Marnie, una ragazza affetta da cleptomania. La ragazza non riesce a ricambiare l’affetto di Mark, il quale comprende che l’algida moglie deve le sue debolezze psichiche ad una drammatica esperienza della sua infanzia.