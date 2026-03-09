Il film “Gloria Bell” stasera su Rai 5: la trama

Gloria Bell è un film del 2018 diretto da Sebastián Lelio con protagonista Julianne Moore: la trama della pellicola remake del film del 2013 Gloria

Gloria Bell è una donna divorziata, non più giovane; i figli sono usciti di casa e lei non desidera trascorrere i suoi giorni e le sue notti da sola. Determinata a sfidare l’età e la solitudine, s’imbarca in un vortice di feste nei night club di Los Angeles alla ricerca della gioventù perduta. Incontra così Arnold, un uomo di cui s’innamora perdutamente.

E’ la trama del film “Gloria Bell” in onda lunedì 9 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5.