Il film “Chi segna vince” in prima Tv stasera su Rai 2: la trama

In prima visione stasera su Rai 2 “Chi segna vince”, film del 2023 diretto da Taika Waititi basato sul documentario del 2014 Next Goal Wins: la trama
L’allenatore di calcio Thomas Rongen viene sollevato dall’incarico di commissario tecnico della nazionale statunitense Under-20 dopo la mancata qualificazione al campionato mondiale di calcio Under-20 2011 in Colombia. Come alternativa la United States Soccer Federation gli propone di allenare la nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggiore squadra al mondo.
L’incredibile storia vera della Nazionale di calcio delle Samoa Americane, passata dall’aver subito la peggior sconfitta nella storia della FIFA (31-0 contro l’Australia nel 2001) alla prima vittoria ufficiale nel 2014.
E’ la trama del film di Taika Waititi “Chi segna vince” in prima visione Tv lunedì 9 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 2.