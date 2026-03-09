“I giganti del west” di Richard Lang stasera su Rai Movie: la trama del film

Il film anni ’80 “I giganti del west” di Richard Lang con Charlton Heston, Brian Keith, Victor Jory, Victoria Racimo su Rai Movie: la trama

Lunedì 9 marzo 2026 alle 21.10 Rai Movie trasmette “I giganti del West”, diretto da Richard Lang con Charlton Heston e Brian Keith. Bill Tyler e Henry Frapp sono due avventurieri che vivono la loro vita tra le montagne rocciose intorno all’anno 1830. Lo fanno confrontandosi ogni giorno con le asperità della natura selvaggia, e guadagnandosi da vivere cacciando castori e vendendo le loro pellicce. La situazione per i due cacciatori si fa difficile quando entrano in contatto sul territorio con alcuni pellerossa, che oltre a vedere di cattivo occhio il loro mercato, pretendono una percentuale sugli animali cacciati.