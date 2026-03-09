Guerra in Iran, conseguenze economiche e nuovo modello di difesa: su Rai 1 “XXI Secolo”

La quinta puntata della terza edizione di “XXI Secolo” – il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 9 marzo a partire dalle 23.35 su Rai 1

La quinta puntata della terza edizione di “XXI Secolo” – il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 9 marzo a partire dalle 23.35 su Rai 1 – sarà dedicata al conflitto nella regione mediorientale, al ruolo dell’Italia, alle conseguenze sul piano economico della guerra e all’impegno delle Forze Armate per affrontare le nuove minacce al nostro Paese nell’era della guerra ibrida. Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino, ci sarà il faccia a faccia con l’Amministratore Delegato di Leonardo Roberto Cingolani. Occasione utile per approfondire e riflettere su come l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale stiano facendo la differenza nella gestione delle minacce ai singoli Stati, ma anche per analizzare il ruolo dei satelliti nel monitoraggio della terra.

Nella seconda parte, l’approfondimento del conflitto in corso nella regione mediorientale con il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti e il Presidente del Copasir Lorenzo Guerini: domande, analisi e spunti di riflessione sull’impatto che la guerra ha sull’Europa e sul nostro Paese e su come l’Italia sia attrezzata per tutelare la sicurezza nazionale. La quinta puntata di XXI secolo ha l’obiettivo, infatti, di fare il punto sul modo in cui il comparto Difesa del nostro Paese si stia ponendo al passo con i tempi e con le nuove sfide. Le inviate di XXI Secolo hanno realizzato dei reportage per raccontare i settori d’eccellenza delle quattro Forze Armate italiane, settori nei quali lo sviluppo e la ricerca in ambito tecnologico e di innovazione sono priorità.

Nella terza e ultima parte l’intervista a Lino Guanciale, attore, regista, produttore teatrale amato dal pubblico televisivo e protagonista di numerose fiction Rai.

Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti dai giovani universitari presenti in studio, in rappresentanza della Generazione Z.