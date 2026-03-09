“È sempre mezzogiorno!” riaccende i suoi fornelli

Si riaccendono i fornelli di “È sempre mezzogiorno!”: il programma condotto da Antonella Clerici con cinque nuove puntate del “cooking show” su Rai 1

Non mancheranno ospiti d’eccezione: Rocco Papaleo, che si racconterà nel corso della puntata di martedì 10 marzo; e Topo Gigio, che per la prima volta nella sua lunga storia, incontrerà Antonella nella grande cucina del programma.

Sullo sfondo dello studio, un ledwall trasmetterà in diretta le immagini del bosco della Val Borbera, mentre la scenografia inizierà ad arricchirsi con i colori della primavera. Tra chiacchiere, buonumore e ricette, Fulvio Marino, maestro dei lievitati, riaccenderà il suo forno, mentre la dottoressa Evelina Flachi darà consigli su come coniugare salute e gusto. Alfio Bottaro in uno dei suoi divertenti travestimenti assaggerà le pietanze. Daniele Persegani proporrà ricette semplici da realizzare in poco tempo a casa.

L’enogastronomo Andrea Amadei suggerirà i giusti abbinamenti tra cibo e vino, e presenterà i produttori di eccellenze italiane in collegamento con lo studio. La giornalista Angela Frenda, racconterà storie di personaggi legati alla cucina, mentre Federico Quaranta porterà gli spettatori a visitare gli angoli più spettacolari della Penisola. Venerdì infine, Carlotta Mantovan aggiornerà il pubblico sulle novità del mondo del “food”.

“È sempre mezzogiorno!” è un programma realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.