Stasera su Rai Storia “Spazio alle donne”: le anticipazioni

Amalia Ercoli Finzi, prima donna ingegnere aeronautico in Italia e la componente femminile dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Centro spaziale del Fucino a “Spazio alle donne”

Per celebrare la Festa della donna, domenica 8 marzo 2026 alle 21:20 Rai Storia presenta la storia di alcune scienziate che hanno dedicato la loro vita professionale all’esplorazione spaziale.

Non solo le missioni spaziali dalle origini ai giorni nostri, ma anche la collaborazione internazionale, il traffico e la pulizia spaziale, la vita nello spazio, lo studio delle stelle e dei pianeti, il ritorno sulla luna, con gli occhi di chi lavora costantemente a queste esperienze straordinarie. Ne parleremo con Amalia Ercoli Finzi, prima donna ingegnere aeronautico in Italia e la componente femminile dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Centro spaziale del Fucino.