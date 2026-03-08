Stasera al via la quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”: la trama

Stasera su Rai 1 la prima puntata della quinta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore: la trama dell’episodio “Liberi tutti”

Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai.

Giunta alla quinta stagione, la serie tv in quattro puntate – prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1 – riporta Vanessa Scalera nei panni colorati e stravaganti del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera, Come nelle precedenti stagioni, questa – scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, con la collaborazione di Francesco Amato – alterna le indagini sui gialli di puntata con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, alle prese con cambiamenti, sfide e un’inedita solitudine. «In un’epoca di arroganza e sopraffazione, il messaggio che portano i nostri film è che bisogna restare uniti, che nessuno si salva da solo», dichiara il regista Francesco Amato.

Ma Imma, con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha deciso di separarsi, si ritrova sola, senza più punti di riferimento. Pietro (Massimiliano Gallo) è altrove, totalmente preso da una nuova opportunità professionale. Anche Vitali è tornato a Napoli e il nuovo procuratore capo (Altiero Galliano interpretato da Rocco Papaleo) non tollera l’indole da battitore libero di Tataranni. Il rifugio per Imma è comunque il lavoro, e i casi su cui indaga sono tutti legati a famiglie disgregate, che si sono perse per strada, in parte come la sua.

Nel cast si confermano Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.

Confermato il ruolo centrale di Matera, con il proprio patrimonio monumentale, mentre diversi altri luoghi del territorio lucano – da Venosa ai Laghi di Monticchio, al Parco Scultura La Palomba – arrivano ad arricchire, in questa stagione, la scenografia insostituibile e unica dei racconti di Imma.