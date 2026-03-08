Eurovision Song Contest, sarà Senhit a rappresentare la Repubblica di San Marino. L’artista si è aggiudicata il primo posto al San Marino Song Contest con il brano ‘Superstar’ feat. Boy George

Senhit vince San Marino Song Contest 2026 e rappresenterà ufficialmente la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 – di scena dal 12 al 16 maggio a Vienna – con ‘Superstar’, il brano nato dalla collaborazione artistica con Boy George. Con ‘Superstar’, Senhit conquista pubblico e giuria portando in gara un pop anthem potente e identitario, capace di unire energia clubbing e profondità emotiva. La performance presentata sul palco del San Marino Song Contest è stata costruita come un’esperienza visiva dal forte impatto contemporaneo, pensata per esaltare l’energia clubbing e l’estetica pop di Superstar. L’esibizione ha tradotto in immagini e ritmo la forza del pezzo, accompagnandone e amplificandone il messaggio. Elemento di forte impatto della performance è stata la presenza di Boy George in video: una scelta creativa che introduce una dimensione tecnologica e innovativa alla messa in scena, rendendo l’artista virtualmente presente sul palco e rafforzando il dialogo tra i due artisti.

Al centro della performance c’è ‘Superstar’, un pop anthem che unisce energia clubbing e profondità emotiva. Il brano alterna atmosfere glamour e tensione emotiva, ma il suo cuore è un messaggio potente: trasformare le proprie fragilità in forza, uscire dall’ombra, smettere di nascondersi e prendersi il proprio spazio senza chiedere il permesso. È una celebrazione dell’autodeterminazione, un invito a mostrarsi per ciò che si è davvero, cicatrici comprese, e a rivendicare la propria unicità come valore assoluto, ‘cause baby you’re a Superstar! Tra visioni pop internazionali e atmosfere notturne dal forte impatto visivo, Superstar incarna un’attitudine libera e non convenzionale che ha reso Senhit una figura riconoscibile nel panorama contemporaneo. La sua anima “Freaky Queen” si conferma oggi come manifesto di libertà espressiva e consapevolezza artistica, pronto a risuonare sul palco europeo. La collaborazione con Boy George – icona globale della libertà artistica e dell’espressione individuale – rafforza ulteriormente questa visione. La sua presenza crea un ponte tra culture e generazioni, fondendo heritage pop e sensibilità contemporanea in un dialogo internazionale che ora approderà sul palco dell’Eurovision Song Contest dal 12 maggio a Vienna.

SENHIT ALL’EUROVISION: UN GRANDE ONORE

“Sono profondamente grata alla Repubblica di San Marino, alla quale mi lega ormai da molti anni un bellissimo rapporto, a San Marino RTV, al direttore Roberto Sergio, al Segretario di Stato Federico Pedini Amati ed a tutti i collaboratori per questa meravigliosa opportunità, per il sostegno e la fiducia che mi hanno dimostrato. La loro professionalità, e direi anche il loro amore per la musica, ha fatto crescere il San Marino Song Contest fino a portarlo alla attuale dimensione realmente internazionale, al livello che tutti i contest legati ad Eurovision dovrebbero avere” racconta Senhit. “Sarà per me un grande onore e una grande gioia rappresentare nuovamente la Repubblica di San Marino con “Superstar” insieme al mio amico Boy George e portare sul palco tutta la nostra energia, libertà e passione”.

Con questa vittoria, Senhit torna a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest, consolidando un percorso artistico che negli anni l’ha vista protagonista come cantante, performer, direttrice creativa e ambasciatrice culturale. Superstar si prepara ora a risuonare sul palco internazionale dell’Eurovision Song Contest 2026, portando un messaggio di libertà, autenticità e orgoglio identitario davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)