Risate assicurate su Rai 2 con “Divorzio a Las Vegas”: la trama del film

Stasera in prima serata su Rai 2 il film “Divorzio a Las Vegas” con Andrea Delogu e Giampaolo Morelli: la trama

Domenica 8 marzo 2026 alle 21:25 su Rai 2, va in onda “Divorzio a Las Vegas” di Umberto Carteni, con Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi.

Durante un viaggio in Nevada i diciottenni Elena e Lorenzo si sposano a Las Vegas alla fine di una notte folle, ma, subito dopo, lei lo abbandona. Vent’anni più tardi, Elena è una donna affermata e sta per sposarsi con il ricco Gian Andrea, mentre Lorenzo sbarca il lunario come scrittore di discorsi per i politici. La donna scopre che il matrimonio contratto negli USA è ancora valido e per ottenere l’annullamento è costretta a rintracciare Lorenzo, per poi partire con lui alla volta degli Stati Uniti.