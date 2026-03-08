Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, al “Kilimangiaro” su Rai 3

Pegah Moshir Pour, attivista iraniana, al “Kilimangiaro” oggi pomeriggio su Rai 3. E un riepilogo dei paesi in gara per il premio “Borgo dei Borghi”

Pegah Moshir Pour, attivista iraniana e consulente per i diritti umani, è tra gli ospiti di Camila Raznovich al “Kilimangiaro”, in onda domenica 8 marzo alle 16.45 su Rai 3. Con le sue parole avvicinerà i telespettatori alla percezione della guerra nella civiltà iraniana e racconterà la forza, il coraggio e le lotte delle donne per i diritti civili. Si andrà poi sulle tracce di un mistero millenario con Adine Gavazzi, architetto specializzata in antropologia andina e amazzonica, che parlerà delle Linee di Nazca, a partire dal film “Lady Nazca” di Damien Dorsaz sulla storia di Maria Reiche, donna che dedicò tutta la vita a studiare e proteggere queste figure enigmatiche.

Poi, si prosegue sott’acqua, ma con l’ossigeno dell’amore e della passione per il proprio mestiere. Ilaria Mariagiulia Rizzuto e Pietro Formis, coppia nella vita e nella fotografia subacquea, racconteranno i loro scatti pluripremiati a livello internazionale: dalle tartarughe Caretta caretta liberate in mare ai pesci più straordinari, mostrando la bellezza e la fragilità degli oceani.

Non manca il viaggio in Italia: le autrici Maria Iodice e Floriana Pastore, tornate davanti alla telecamera con il Desk, proporranno un riepilogo dei borghi in gara per il premio “Borgo dei Borghi”, mostrando alcune delle località più suggestive in sfida.