Oroscopo di oggi, domenica 8 marzo 2026: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, domenica 8 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Quando i piani si scombinano, bisogna usare l’improvvisazione, restare sereni ed evitare di andare in fibrillazione. Con calma, tutto si sistema. Nei rapporti con gli amici e l’amato, è fondamentale mostrarci per come siamo. Restiamo autentici e sinceri.
Toro
In un’atmosfera movimentata, il trigono Sole-Giove è sempre il benvenuto, in quanto apporta entusiasmo ed energie per fare il punto ed evitare inciampi. Il lavoro arretrato si smaltisce rapidamente, grazie al metodo che adottiamo e a collaboratori in gamba.
Gemelli
Grazie alla Luna armonica a Plutone, recuperiamo l’equilibrio. I diverbi di vedute con gli amici nascondono altro: indaghiamo con tatto. Desideriamo riallacciare contatti con una persona che non vediamo da tempo? È il giorno giusto per rintracciarla.
Cancro
Il trigono Sole-Giove ci offre l’occasione per un chiarimento con soci, colleghi e la nostra metà. Cogliamo al volo questa opportunità. Attendiamo un colpo di fortuna? Creiamo tutte le occasioni, affinché i nostri desideri possano realizzarsi.
Leone
L’impulso costruttivo che spesso ci ha animato oggi sembra sonnecchiare e lascia spazio a un po’ di stanchezza mentale. Riposiamo e ricarichiamoci. La sensazione è che corpo e mente siano disconnessi, perciò non riusciamo a essere completamente centrati.
Vergine
Un malinteso raffredda per un istante i nostri slanci, ma Giove da solo interviene prontamente a placare nervosismo e insofferenza. Un piccolo problema familiare merita la nostra attenzione, prima che diventi fonte di preoccupazioni.
Bilancia
Qualche nuvola passeggera in casa e sul lavoro, ma sono ombre modeste che non offuscano il nostro sole interiore. Tatto e diplomazia, sempre! L’immaginazione la fa da padrona, tanto che rischiamo di ritrovarci a vivere in una realtà parallela.
Scorpione
Bello il trigono Sole-Giove. In caso di crediti e rimborsi da riscuotere, passiamo all’azione per far rientrare nelle nostre tasche i soldi che ci spettano. Giornata da sfruttare per chi di noi vuole chiedere un aumento di stipendio, fare un salto di qualità.
Sagittario
Affrontare alcune questioni personali può somigliare al classico labirinto, giriamo in tondo. Per trovare la via d’uscita, fermiamoci a pensare. Se dovesse capitare l’opportunità di chiarire delle faccende, non sprechiamola. L’orgoglio va messo a tacere.
Capricorno
Grande fermento sentimentale, in questo periodo. Possono esserci rotture, cambi della guardia, novità, che si traducono in forti emozioni. Prendiamo di petto ogni questione spinosa, raddrizziamola, grazie all’intuito che ci viene in soccorso.
Acquario
Qualche disagio attorno a un banale compito domestico si dissolve in un attimo, con la Luna in Bilancia che predica sensibilità e comprensione. Inutile resistere al vento di rinnovamento: ne saremmo comunque spazzati via, quindi meglio cavalcarlo.
Pesci
Per fortuna abbiamo l’appoggio del trigono Sole-Giove, che è in grado di imprimere alle nostre iniziative professionali una spinta inarrestabile. Alziamo il livello della relazione. Esprimiamo con estrema sincerità i nostri bisogni e le debolezze.