nubia Neo 5 GT debutta al MWC Barcellona 2026: l’unico nella sua categoria con ventola di raffreddamento integrata

nubia, brand di smartphone che mette al centro l’espressione personale e lo stile di vita degli utenti, ha presentato al MWC Barcellona 2026 la serie nubia Neo 5, composta da nubia Neo 5 GT – l’unico dispositivo della sua categoria a integrare una ventola di raffreddamento con un design completamente flat – insieme a nubia Neo 5 e nubia Neo 5 Max, dotato di un ampio display da 7,5 pollici.

Progettata per offrire un’esperienza di gioco di alto livello ai giovani gamer e agli utenti più appassionati di tecnologia, la gamma integra funzionalità gaming avanzate, tra cui raffreddamento di livello professionale, trigger ultrarapidi, autonomia prolungata, AI Game Space di livello esports e l’esclusivo AI Copilot Demi 2.0, il tutto in un design gaming dal look elegante.

«In nubia abbiamo un obiettivo chiaro: diventare un brand tech capace di parlare davvero alle nuove generazioni e al loro stile di vita», ha dichiarato Bai Keke, Vice President di ZTE.

«Partendo dagli smartphone dedicati al gaming, stiamo creando un rapporto diretto con i giovani utenti. Stiamo costruendo un portafoglio prodotti ampio e diversificato, che va dai dispositivi gaming di livello professionale come nubia Neo 5 GT ai modelli con display di grandi dimensioni come nubia Neo 5 Max. nubia supera il concetto di smartphone come semplice dispositivo, progettando i propri prodotti per rispondere ai diversi contesti d’uso dei giovani: gaming, intrattenimento, studio, lavoro e creatività. Grazie alla combinazione tra AI ottimizzata per il gaming e una ventola di raffreddamento attiva integrata, unica nella sua categoria, questo dispositivo porta un’esperienza esports di livello professionale in un formato sottile e accessibile. La serie nubia Neo è pensata per offrire prestazioni vincenti, sia nelle sessioni di gioco più intense che nelle attività di tutti i giorni».

L’unico della sua categoria con ventola di raffreddamento integrata, per una stabilità costante

nubia Neo 5 GT punta a risolvere uno dei principali problemi per gli utenti, il surriscaldamento, grazie a una combinazione unica di raffreddamento attivo e hardware ad alte prestazioni, progettata per mantenere il gioco a Frame Per Second (FPS) elevati e costanti dall’inizio alla fine. Mentre altri smartphone si affidano esclusivamente al raffreddamento passivo, nubia Neo 5 GT è il primo e unico dispositivo della sua categoria a integrare una vera ventola di raffreddamento attiva, abbinata a un’ampia area di dissipazione termica da 29.508 mm². Questo sistema lavora insieme a uno speciale design con canali di flusso d’aria (Through-Flow Duct Design), che convoglia aria fresca direttamente su CPU e batteria.

nubia Neo 5 GT integra la piattaforma Cold-Core Trinity, basata sul processore MediaTek D7400 a 4 nm e su memoria dinamica LPDDR Max a a 6.400 Mbps, gestiti dal NeoTurbo Engine che ottimizza in modo intelligente le risorse del sistema per garantire prestazioni elevate e frame rate stabili durante il gioco. L’antenna gaming a 360° assicura una connessione solida in qualsiasi modo si impugni lo smartphone. nubia collabora con i principali sviluppatori di videogiochi per ottimizzare le prestazioni in-game e nubia Neo 5 GT è ufficialmente certificato per il gameplay fino a 120 FPS su Garena Free Fire e MLBB. Inoltre, offre fino a 90 FPS (Frame Per Second) su Delta Force, titolo particolarmente impegnativo dal punto di vista grafico.

Trigger di livello console

Nel gaming competitivo, vincere o perdere spesso si decide in pochi millisecondi. nubia Neo 5 GT è dotato dei Neo Trigger 5.0 a 550 Hz, che portano il controllo di gioco a un livello superiore con un sistema a quattro dita, permettendo di mirare più rapidamente e sparare per primi. Grazie a una latenza inferiore a 5,5 ms – tra le migliori del settore – e a una frequenza di rilevamento del tocco istantaneo di 3.049 Hz, l’esperienza è paragonabile a quella di una console dedicata, con risposta immediata e ritardi praticamente nulli. L’algoritmo Magic Touch 3.0 mantiene lo schermo reattivo anche in condizioni di utilizzo non ideali, garantendo precisione e reattività nei momenti decisivi.

Il display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 144 Hz offre immagini nitide e fluide. La luminosità fino a 4.500 nit garantisce una visibilità chiara anche alla luce diretta del sole. La certificazione SGS Eye Care contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi durante sessioni di utilizzo prolungate.

nubia Neo 5 GT integra una batteria dual-cell da 6.210 mAh abbinata alla ricarica rapida Super Fast Charging da 45W, pensata per accompagnare l’uso quotidiano e le sessioni di gioco prolungate. Anche quando la carica è quasi esaurita, la modalità 5% Extreme Mode consente fino a 23 minuti di gioco aggiuntivi o fino a 29 ore in standby con solo il 5% di batteria. Durante il gioco, la funzione Bypass Charging alimenta direttamente il dispositivo senza passare dalla batteria.

L’esperienza di gioco immersiva incontra un design completamente flat

Un’esperienza di gioco di qualità si basa sia sul comfort fisico che su un software intelligente. nubia Neo 5 GT presenta un design distintivo nelle forme e nelle finiture ed è l’unico della sua categoria con un retro completamente flat, che elimina la sporgenza della fotocamera per una presa più stabile. Il comfort è ulteriormente migliorato da angoli arrotondati e da un cavo di ricarica con connettore a 90°, pensato per giocare senza intralci durante la ricarica.

Il dispositivo offre un’esperienza audio-visiva immersiva grazie ai doppi altoparlanti stereo con DTS:X® Ultra per un audio più coinvolgente e da una risposta alle vibrazioni più precisa, mentre l’illuminazione dinamica reagisce al gioco, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

AI Game Space 5.0 è l’area dedicata che raccoglie in un unico spazio tutte le funzioni per gestire i giochi e le prestazioni del dispositivo. Al suo interno è integrato l’AI Copilot Demi 2.0, un assistente che supporta l’utente durante le sessioni di gioco. Tra le sue funzioni, fornisce informazioni utili in tempo reale durante le partite, risponde alle domande sul funzionamento dei giochi e può leggere e rispondere automaticamente ai messaggi, così da non interrompere l’esperienza di utilizzo.

La serie nubia Neo 5 non è pensata solo per il gaming, ma per le diverse esigenze della vita quotidiana. L’esperienza d’uso di ogni giorno è valorizzata dalla fotocamera posteriore AI da 50 MP e dalla fotocamera frontale da 16 MP, insieme a funzioni di intelligenza artificiale pensate per l’uso quotidiano: AI Memory per tenere traccia di contenuti e appunti utili in un unico spazio, AI Scam Alert per aiutare a riconoscere possibili tentativi di frode, AI Image/Text Generation e AI Translate a supporto della creatività e della comunicazione.

Dalle sessioni di gioco competitive alla gestione delle attività quotidiane, dall’intrattenimento alla creazione di contenuti, il dispositivo offre prestazioni affidabili in ogni contesto. La serie nubia Neo 5 inizierà il rollout globale subito dopo il MWC Barcellona 2026, con un primo lancio nel Sud-Est asiatico già a marzo e l’arrivo sul mercato italiano da aprile.