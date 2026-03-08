L’Iran rivela l’aiuto di Putin: “La Russia ci sta sostenendo in diversi modi”

L’Iran conferma: “La Russia ci sta aiutando in molti modi diversi”. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi conferma lo scoop del Washington Post

Teheran non conferma esplicitamente, ma neppure smentisce. Ed è a suo modo una conferma. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lasciato intendere che la cooperazione militare con la Russia potrebbe includere anche forme di supporto informativo nel confronto con gli Stati Uniti. E che insomma anche la Russia è coinvolta nella guerra, anche se da dietro le quinte.

Intervistato dalla trasmissione americana “Meet the Press”, Araghchi ha commentato le indiscrezioni pubblicate da alcuni media statunitensi secondo cui Mosca starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence sugli obiettivi americani da colpire. La risposta è stata prudente, ma tutt’altro che evasiva: “La cooperazione militare tra Iran e Russia non è nuova”, ha detto il ministro. “C’è sempre stata e continuerà anche in futuro”.

Araghchi non ha confermato in modo diretto che Mosca stia fornendo coordinate o indicazioni operative su bersagli specifici. Ma ha lasciato aperta la porta a un sostegno più ampio. “La Russia ci sta aiutando in molti modi diversi”, ha aggiunto. Una formula diplomatica che dice poco nei dettagli, ma abbastanza nella sostanza.

