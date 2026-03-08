Linea Verde su Rai 1 oggi è in Piemonte sui colli tortonesi

Linea Verde oggi è sulle colline di Tortona, dove il Piemonte confina con Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, in un territorio di paesaggi collinari armoniosi e tradizioni agricole

Domenica 8 marzo 2026 alle 12:00 su Rai 1 Linea Verde è in Piemonte, nella provincia di Alessandria, sui Colli tortonesi. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi arrivano sulle colline di Tortona, dove il Piemonte confina con Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, in un territorio di paesaggi collinari armoniosi e tradizioni agricole, attraversando valli ancora selvagge come la Val Borbera e borghi storici come Tortona, Volpedo e Castellania.

Luoghi legati a personaggi che hanno lasciato un segno nella storia e nella cultura italiana. Durante il viaggio alla scoperta dei Colli tortonesi, i conduttori conoscono prodotti tipici del territorio raccontati da giovani imprenditori agricoli: il vino Timorasso, il formaggio Montebore, il salame nobile del Giarolo e le pesche di Volpedo. Visitano borghi e cittadine che hanno dato i natali a personaggi famosi: Tortona e Pontecurone, legati alla figura di Don Orione; Volpedo, il paese natale del pittore Giuseppe Pellizza autore de “Il Quarto Stato”; Castellania, terra di Fausto Coppi, il campionissimo del ciclismo italiano. Anche la musica è protagonista del viaggio di Peppone, Fabio e Margherita.

In questa terra di confine, in cui si incontrano quattro regioni e quattro province, i tre conduttori ballano al suono del piffero e della cornamusa e si sfidano in un torneo di dialetto. Come ogni domenica, infine, spazio alla cucina del territorio, tra piatti della tradizione come gli agnolotti e dolci tipici come i baci di dama, senza trascurare nuove proposte gastronomiche, sia dolci che salate.