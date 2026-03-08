“Il Posto Giusto” su Rai 3 racconta il mondo del lavoro tra storie e consigli degli esperti

Domenica 8 marzo alle 13.00 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni

Domenica 8 marzo alle 13.00 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni, dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, andrà a Rieti per scoprire le creazioni di una giovane cake designer e poi ad Ascoli Piceno, dove sta nascendo un polo tecnologico grazie al lavoro di un gruppo di ingegneri che utilizzano un ‘supercalcolatore’.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini spiegherà, poi, come usufruire dei fondi del programma “Next Appennino” e farà il punto sui settori professionali per i quali ci sarà maggiore richiesta dalle aziende nei prossimi mesi. Ospiti in studio Francesco Tenti, un giovane imprenditore che sta rivoluzionando il concetto dell’ascolto della musica nei luoghi pubblici, e Roberta Vitale, che ha cambiato vita per inseguire la sua passione per il mare e diventare comandante di imbarcazioni commerciali. Alessandro Gaetani, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, spiegherà come funzionano i fondi interprofessionali per la formazione e la stabilizzazione dei lavoratori.

Nella rubrica di Antonella Boralevi dedicata ai sentimenti nel mondo del lavoro si parlerà di entusiasmo e motivazione.Tornano anche i mestieri del futuro con Martina Socrate, che incontrerà una vertical farmer, una professionista che studia come produrre il cibo del futuro. Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, fornirà informazioni utili sul sostegno alla formazione di lavoratori a termine e disoccupati grazie ai fondi interprofessionali. Ad arricchire la discussione in studio, ci saranno gli studenti dell’Its Academy Biotecnologie Piemonte e dell’Its Umbria Academy di Perugia.

Il programma è stato realizzato grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.