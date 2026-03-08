Il film “Simone Veil – La donna del secolo” stasera su Rai 5: la trama

Stasera su Rai 5 il film “Simone Veil – La donna del secolo” con Rebecca Marder, Élodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, Mathieu Spinosi: la trama
Il destino di Simone Veil, la sua infanzia, le sue battaglie politiche, le sue tragedie. Da Auschwitz ai vertici della politica europea, il ritratto epico e intimo di una donna dal percorso straordinario. E’ la trama del film “Simone Veil – La donna del secolo” di Olivier Dahan con Rebecca Marder, Élodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, Mathieu Spinosi in onda domenica 8 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5.