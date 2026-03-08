F1, nel Gp d’Australia doppietta Mercedes con Russel e Antonelli, terzo Leclerc

F1: George Russell ha dominato il Gp sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, chiudendo davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Bene le Ferrari: terzo Leclerc, quarto Hamilton

Imprendibili. Il primo weekend della stagione della F1 è stato nel segno della Mercedes, assoluta protagonista in Australia. George Russell ha dominato anche il Gp sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, chiudendo davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Per il pilota britannico sesta vittoria in carriera e doppietta per le ‘Frecce d’argento’.

Buone notizie dalla Ferrari, che nei primi giri ha dato vita a una bella battaglia con Russell e Antonelli e alla fine ha chiuso comunque in terza e quarta posizione, con Charles Leclerc sul podio e Lewis Hamilton subito dopo.

Solo quinto il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren e sesto Max Verstappen con la Red Bull. Fuori Oscar Piastri con l’altra McLaren. Si torna in pista il 13-15 marzo in Cina a Shanghai. La classifica Piloti (prime posizioni): Russell 25 punti; Antonelli 18; Leclerc 15; Hamilton 12; Norris 10. La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 43 punti; Ferrari 27; McLaren 10.

