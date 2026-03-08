DELLOVO: l’Atelier nel cuore del Vomero diventa hub esperienziale

Dellovo, brand di calzature da uomo fatte a mano che nascono dell’antica tradizione calzaturiera partenopea, rafforza il legame con il territorio attraverso il suo Atelier aperto nel quartiere Vomero

Dopo aver consolidato la propria presenza online con una clientela in continua crescita Dellovo, brand di calzature da uomo fatte a mano che nascono dell’antica tradizione calzaturiera partenopea, rafforza il legame con il territorio attraverso il suo Atelier aperto nel quartiere Vomero, in Via P. Castellino 1: uno spazio pensato per integrare e valorizzare l’esperienza digitale del brand.

L’Atelier nasce come naturale estensione dell’e-commerce. Se l’online consente di raggiungere clienti in tutta Italia e all’estero, lo spazio fisico permette di vivere il prodotto in modo diretto: provare le calzature, toccare con mano i pellami, osservare da vicino le lavorazioni artigianali e comprendere la struttura della scarpa.

Un passaggio sempre più importante anche per chi acquista online: conoscere la vestibilità, percepire la morbidezza dei materiali e verificare la qualità costruttiva rende l’esperienza digitale ancora più consapevole e fidelizzante.

Le collezioni Dellovo – dalle scarpe allacciate ai mocassini, dai loafer agli stivaletti fino ai modelli più contemporanei – esprimono un equilibrio tra tradizione e modernità. Linee pulite, nuance eleganti e dettagli distintivi come la suola color ottanio caratterizzano l’identità del marchio.

Il brand affonda le proprie radici nella tradizione calzaturiera campana, con una produzione interamente italiana e a filiera corta nei distretti di Aversa, Carinaro e Napoli, realtà storicamente vocate alla manifattura di alta qualità. Una scelta che garantisce controllo diretto sui materiali e sugli standard produttivi per garantire l’eccellenza del Made in Italy.

L’Atelier rappresenta uno spazio fisico nel cuore del Vomero dove il cliente può essere accompagnato nella scelta e vivere un’esperienza personalizzata, senza rinunciare alla comodità dell’acquisto online.

L’Atelier è aperto su appuntamento:

Lunedì 16:00 / 18:30

Martedì e Sabato 10:00 / 13:00 – 16:00 / 18:30

Per appuntamenti: 333 2603914

Tutti i modelli sono disponibili anche su www.dellovo.it

Instagram: @dellovoofficial