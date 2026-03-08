Azione in prima serata su Rai 4 con il film “Faster”: la trama

Il film action/thriller “Faster” (2010) con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Carla Gugino in onda stasera su Rai 4: la trama

L’ex autista di una banda criminale, Driver, esce dal carcere con lo scopo di vendicare l’omicidio del fratello, sgozzato durante una rapina finita male. Risalendo agli autori del brutale assassinio, è pronto ad eliminarli uno ad uno, ma sulle sue tracce ci sono un killer psicopatico, un poliziotto tossicodipendente, ormai prossimo alla pensione, e la sua collega Cicero.

E’ la trama del film “Faster”, un accorato omaggio al cinema di Walter Hill e alla gloriosa tradizione degli action anni ’70 e ’80 che può contare sul sicuro carisma di Dwayne Johnson, qui affiancato dal grande mestiere di Billy Bob Thornton e Carla Gugino, in onda domenica 8 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.