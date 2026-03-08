Al Teatro de’ Servi doppio appuntamento con “Crime e comedy live” e “Bambolotto”

Doppio appuntamento con lo show al Teatro de Servi il 10 marzo con CRIME & COMEDY LIVE di Marco Champier E Clara Campi e l’11 marzo con BAMBOLOTTI di e con Maura Bloom

Crime & Comedy è il podcast di successo e sviluppato da Clara Campi e Marco Champier, due comici appassionati di true crime e serial killer. Ad un certo punto, Clara e Marco hanno deciso di smettere di spaventare gli amici con la loro raccapricciante passione, puntando piuttosto sul podcast per parlarne con tutti. Così nasce Crime & Comedy, il primo podcast di true crime italiano condotto da due comici, in cui i casi e le biografie sui serial killer sono trattati in modo approfondito e con dovizia di particolari, ma mantenendo – per quanto possibile – un tono leggero e cercando lo spunto comico quanto è presente. Visto il grande sostegno di questi anni da parte dei loro ascoltatori, Clara e Marco sono davvero felici di esaudire le richieste della loro fanbase portando Crime & Comedy direttamente … sul palco! L’evento consiste in una vera e propria puntata del loro podcast in diretta, con la possibilità per il pubblico di interagire con loro e con le storie che racconteranno. Per i primi eventi si focalizzeranno sulle storie dei serial killer più famosi, come Ted Bundy, Richard Ramirez o – rimanendo in Italia – Donato Bilancia, ma non escludiamo la possibilità di organizzare nel futuro rassegne in cui esplorare i casi meno sconosciuti.

In un mondo dove le regole sono ribaltate e i ruoli di genere capovolti, la comica, attrice e scrittrice Maura Bloom ci guida in una serata di risate irriverenti e riflessioni pungenti. Attraverso otto verità fondamentali sugli uomini, esplora con ironia e sarcasmo il loro universo: dalla mancanza di senso dell’umorismo alle ossessioni per il matrimonio, passando per la loro sensibilità esasperata e il desiderio di procreare a ogni costo. Tra aneddoti esilaranti, personaggi indimenticabili come Arturo, l’estetisto, il regino delle nevi, e situazioni surreali, Bambolotto è un viaggio che ribalta stereotipi, scardina pregiudizi e invita il pubblico a ridere di se stesso e del mondo attorno. Uno spettacolo che mescola comicità graffiante e riflessione sociale, con un unico messaggio: vogliamo davvero continuare ad essere schiav* inconsapevoli di rigide regole dannose per noi e per il mondo che ci circonda?

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

ore 21

Biglietti: 22 euro