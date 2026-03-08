Stamani su Rai 3 a “Sulla Via di Damasco”, storie di coraggio femminile. Ospite Khady Sene, prima migrante alla guida di una Caritas diocesana in Italia

Donne che cambiano il mondo: volti e storie oltre i simboli. Nel nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso di Rai Cultura dedicato al tema del cattolicesimo, condotto da Eva Crosetta e in onda domenica 8 marzo alle 7.30 su Rai 3, si accendono i riflettori su storie che spesso restano in silenzio, storie di coraggio femminile quotidiano, di gesti piccoli, ma potenti, che parlano al cuore oltre ogni retorica.

Ospite è Khady Sene, direttrice della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino e prima migrante alla guida di una Caritas diocesana in Italia. Un volto e una voce che raccontano cosa significhi oggi essere donna nei luoghi della vulnerabilità. Si apre con la forza silenziosa delle donne animatrici e volontarie della Caritas pugliese, capaci di fare della fragilità un terreno di speranza e rinascita.

A seguire, una donna condividerà la nuova vita nella casa-famiglia della So.Spe fondata da Suor Paola. Da Napoli, Eva Crosetta e Emiliano Fiore raccontano, infine, storie di donne che dal carcere riscoprono libertà, forza e speranza con la cooperativa sociale “Lazzarelle”.