“A Sua Immagine” racconta i personaggi biblici come stimolo per pensare alla Quaresima

Adamo ed Eva, Caino e Abele, e Noè sono i personaggi biblici su cui si focalizza il nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 8 marzo alle 10.15 su Rai 1. Il loro rapporto con Dio, i loro limiti e peccati, ma anche la loro variabile capacità di ascoltare il Signore e affidarsi alle sue parole, possono essere uno stimolo interessante anche per il periodo di quaranta giorni che precede la Pasqua.

La quaresima, infatti, è sicuramente un’occasione per riflettere sulla vita e sull’agire, e sul modo in cui i cristiani riescono a lasciare che la parola di Dio orienti il loro percorso. Per compiere questo percorso, Lorena Bianchetti avrà come ospiti in studio il Cardinale Gianfranco Ravasi, il direttore del Tg2 Antonio Preziosi e la psicoterapeuta Maura Manca.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli in Roma.

Alle 12.00 in onda, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.