Vivere e lavorare senza confini: lo studio LiveCareer 2026 sui nomadi digitali

Negli ultimi mesi diversi paesi stanno aprendo opportunità per i lavoratori da remoto: ad esempio, a febbraio lo Sri Lanka ha lanciato il suo visto speciale per nomadi digitali

Una guida di LiveCareer®, piattaforma di servizi per la carriera specializzata in curriculum e lettere di presentazione, evidenzia che il successo nel nomadismo digitale dipende soprattutto da tre fattori chiave: competenze digitali spendibili online, forte capacità di auto-organizzazione e stabilità economica.

Dall’analisi intitolata “Nomade digitale: chi è, cosa fa e come iniziare” emerge che le professioni più compatibili con questo stile di vita sono quelle interamente svolgibili da remoto, in particolare nei settori IT, marketing digitale, comunicazione e consulenza mentre i lavori che richiedono presenza fisica restano esclusi. Tra le competenze più richieste ci sono programmazione, web design, graphic design, scrittura e insegnamento online.

Natalia Stawiarska, l’autrice dell’articolo, evidenzia la differenza tra chi lavora da remoto come dipendente e chi adotta uno stile di vita nomade completo: “Un nomade digitale è una persona che lavora utilizzando internet senza avere un ufficio o un’abitazione permanenti, spostandosi e operando da diversi paesi, città o luoghi.”

La guida sottolinea inoltre che, contrariamente all’immagine idealizzata del lavoro “da spiaggia”, i nomadi digitali devono affrontare sfide concrete: gestione irregolare del reddito, burocrazia fiscale, fusi orari, rischio di isolamento e necessità di costruire un portfolio di progetti autonomi prima di partire. Viene consigliato anche di simulare la vita da nomade digitale per testare organizzazione e gestione del tempo prima di trasferirsi definitivamente.

Tra i principali benefici emergono libertà geografica, flessibilità oraria e possibilità di conciliare lavoro e qualità della vita, fattori che spingono sempre più professionisti a considerare questa scelta. In Italia, il nomadismo digitale è riconosciuto ufficialmente dal Decreto Sostegni‑ter, che ne sancisce lo status giuridico come modalità di lavoro legittima.

Per consultare il rapporto completo e per maggiori informazioni, visita il sito https://www.livecareer.it/consigli-di-carriera/nomade-digitale