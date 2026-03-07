Su Rai 1 al via “Linea Verde Start”: prima tappa in Sardegna

Parte oggi, 7 marzo, alle 12.00 su Rai 1 “Linea Verde Start”: quattro appuntamenti in compagnia di Federico Quaranta

Parte domani, 7 marzo, alle 12.00 su Rai 1 “Linea Verde Start”: quattro appuntamenti in compagnia di Federico Quaranta. Per conoscere e raccontare l’Italia nella sua essenza occorre seguire un binario sul quale da un lato scorrono le immagini di una natura potente, paesaggi e scenari fiabeschi, contrappuntati da una bellezza e una biodiversità unica e irripetibile. E dall’altro: la sapienza degli artigiani, nelle cui botteghe è custodito il genio italiano. Uno dei tratti identitari più profondi e radicati. Il luogo dove il passato nutre il presente e guarda al futuro. Un mondo nel quale mani, testa e cuore trovano la loro sintesi. Un microcosmo tanto antico quanto moderno, che aspetta di essere raccontato e valorizzato.

Prima tappa in Sardegna. Nel cuore dell’isola esiste un luogo, dove la terra è poca ma è tanta la pietra, che ha ispirato racconti, tramandato ricordi e ampliato orizzonti: la Barbagia. In questa nuova puntata, seguendo le tracce delle comunità rurali, attraversando il Supramonte, tra Oliena, Dorgali, Sarule e Nuoro, Federico Quaranta racconta il carattere di una regione orgogliosa, fiera e fortemente radicata. Dalla cima del monte Ortobene, tra sentieri tortuosi e impervi, fino alle viscere della grotta di Ispinigoli, l’identità di questo territorio non ha mai smesso di raccontarsi, soprattutto, attraverso la voce dei suoi artigiani.

Linea Verde Start è un branded content di Confartigianato Imprese.