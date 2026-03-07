Stasera su Rai Movie “Stand by Me” di Rob Reiner: la trama

Dal racconto “Il corpo” di Stephen King, una candidatura Oscar 1987, il film “Stand by Me” di Rob Reiner su Rai Movie: la trama
Ambientato nel 1959 nell’immaginaria Castle Rock, in Oregon, il film segue quattro amici dodicenni — Gordie, Chris, Teddy e Vern — che intraprendono un viaggio a piedi lungo i binari della ferrovia per trovare il cadavere di un ragazzo scomparso.
E’ la trama del film di Rob Reiner “Stand by me” con River Phoenix, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss in onda sabato 7 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie.