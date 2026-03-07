Stasera su Rai 5 Tullio Solenghi interpreta Gilberto Govi in “Pignasecca e Pignaverde”

Stasera su Rai 5 Tullio Solenghi, regista e interprete, firma, con Margherita Rubino, l’adattamento di Pignasecca e Pignaverde

Tullio Solenghi, regista e interprete, ha firmato insieme a Margherita Rubino anche l’adattamento di “Pignasecca e Pignaverde” – con scene e costumi disegnati da Davide Livermore – e ha dato corpo e voce a Felice Pastorino, protagonista della celebre commedia scritta da Emerico Valentinetti nel 1957, in onda sabato 7 marzo 2026 alle 16.00 su Rai 5.

Spiega Solenghi presentando il lavoro: «Lascio i panni del remissivo Steva per calarmi con immutato entusiasmo in quelli del più arcigno Felice, una maschera che, a differenza della precedente, nasconde, tra gli immancabili spunti di grande comicità, lati umani oscuri e intriganti da indagare e rappresentare. Questo nuovo personaggio goviano rappresenta, infatti, l’eterno archetipo dell’avaro, attorno al quale ruotano personaggi e situazioni che vanno a comporre, nell’attenta osservazione della realtà, quel microcosmo di stampo ligure che si manifesta in una sorta di preziosa “foto d’epoca”.

È proprio sfogliando queste immagini sceniche che il pubblico ha partecipato ai nostri Manezzi, in una sorta di rito collettivo che voglio puntualmente ricreare con questa nuova rappresentazione». Con Tullio Solenghi, sul palco anche Mauro Pirovano, Roberto Alinghieri, Claudia Benzi, Stefano Moretti, Stefania Pepe, Laura Repetto, Aleph Viola. Lo spettacolo – prodotto da Teatro Nazionale di Genova, Teatro Sociale di Camogli – è stato registrato nell’ottobre 2024 al Teatro Sociale di Camogli.