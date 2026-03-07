Stasera su Rai 4 il thriller “Beast”: la trama del film

Stasera su Rai 4 Beast, un film del 2017 diretto da Michael Pearce con Jessie Buckley, Johnny Flynn e Geraldine James: la trama
Sull’isola di Jersey, la ventisettenne Moll vive oppressa dalla rigida disciplina materna e da un passato di violenza. L’incontro con il misterioso Pascal le regala per la prima volta amore e libertà, ma sul giovane ricadono i sospetti della polizia per una serie di efferati omicidi.
E’ la trama del film Beast diretto da Michael Pearce con Jessie Buckley, Johnny Flynn e Geraldine James in onda sabato 7 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4.