Stasera su Rai 2 FBI con “Sotto copertura”: la trama dell’episodio

Sabato 7 marzo alle 21:30 su Rai 2, in prima visione assoluta le avventure della nuova stagione di “FBI”: la trama dell’episodio “Sotto copertura”
Le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti, tornano nell’ottava stagione di “FBI”, in prima visione assoluta, sabato 7 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 2.
Nell’episodio “Sotto copertura”, quando un agente sotto copertura dell’F.B.I. viene ucciso sul campo, la squadra scopre che l’identità di più agenti sotto copertura è stata compromessa, inclusa quella di Maggie.
A seguire “FBI International” con “Straniero”: Mitchell arriva in Giappone per proseguire le indagini sul caso della diade di serial killer. Il secondo assassino, nel frattempo, rapisce l’ennesima giovane donna.