Rincari di benzina, gas e diesel nel weekend di “Mi Manda Rai Tre”

Rincari di benzina, gas e diesel nel sabato di “Mi Manda Rai Tre”. Nella puntata di domenica focus sui mercati rionali

Si rinnova l’appuntamento del weekend con Mi Manda Rai Tre, condotto da Federico Ruffo. Si comincia sabato 7 marzo alle 8.00 su Rai 3 con le biciclette elettriche e i monopattini; i rincari per il conflitto in Medio Oriente; cosa mangiamo a colazione. Benzina, gas e diesel stanno subendo grossi rincari a causa del conflitto in Iran, le associazioni dei consumatori stimano altri aumenti sui beni di consumo e sulla spesa delle famiglie. Città invase dalle biciclette elettriche, più massicce e larghe di quelle standard per fare una semplice pedalata, utilizzate soprattutto dai riders: come nel caso dei monopattini, non di rado vengono modificate oltre i chilometri orari previsti per legge. Nel 2024 gli incidenti con le ebike sono stati più di 1.700 e hanno causato la morte di 20 persone. Il monopattino prometteva di cambiare la mobilità, rendendola più sostenibile, ma c’è ancora confusione sulle norme e la gestione di questi mezzi non sempre funziona: slitta ad aprile l’obbligo di targa e assicurazione. Molte le insidie nei cibi acquistati e portati in tavola ogni giorno; un viaggio fra le inchieste di Mi manda Rai Tre relative agli alimenti, con un focus sui cibi più utilizzati per la colazione, dal caffè al pane integrale, dal miele alle bevande zuccherate.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Michele Marsiglia, Federpetroli; Luigi Gabriele, Consumerismo; Cinzia Franchini, presidente Ruote Libere; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Luigi Altamura, comandante Polizia municipale Verona e consigliere Anci per la viabilità; Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice “Indovina chi viene a cena”; Sara Farnetti, specialista medicina interna; Carmine Milone, tecnologo alimentare. Nella puntata di domenica 8 marzo alle 8.05 su Rai 3, i prodotti venduti nei mercati rionali; i fondi pubblici sprecati; referendum, le ragioni del sì e quelle del no.

I mercati rionali vengono spesso scelti dai consumatori per la prossimità, per la comodità, per la velocità con cui si riesce a fare la spesa: come sono conservati i prodotti in queste strutture? La maggior parte dei mercati risponde a severe norme igieniche e gli operatori lavorano con correttezza, ma gli inviati di Mi Manda RaiTre hanno scovato situazioni in cui la carne viene macellata in luoghi di fortuna e venduta senza alcuna protezione su banchi non refrigerati: possibile rischio sanitario? Storie di spreco di denaro pubblico: dalla Pompeiana in provincia di Imperia (un laghetto che sarebbe servito in caso di siccità) all’Idrovia Padova- Venezia, fino alla famosa struttura dell’isola della Maddalena. Non si tratta di casi isolati, l’Italia è piena di progetti iniziati e mai finiti, nonostante i finanziamenti.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Stefano Ceccanti, docente di diritto pubblico ed ex parlamentare PD; Claudio Galoppi, segretario nazionale di Magistratura Indipendente; Carmine Milone, tecnologo alimentare; Aldo Cursano, Fipe Confcommercio; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Giuseppe Musumeci, assessore attività produttive – Comune di Catania; Peter Gomez, giornalista e direttore Ilfattoquotidiano.it; Renato Soru, imprenditore ed ex Presidente Regione Sardegna; Gianni Del Vecchio, giornalista e scrittore.