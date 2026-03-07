“Passaggio a nord ovest” oggi parte da Venezia

“Passaggio a nord ovest” con Alberto Angela oggi su Rai 1 parte da Venezia. E poi Sudamerica, Islanda e Guinea

È Venezia, una delle città più visitate d’Italia, la meta di Alberto Angela nel nuovo appuntamento con “Passaggio a Nord Ovest”, il programma di Rai Cultura in onda sabato 7 marzo alle 15.00 su Rai 1. La scoperta di questo luogo sarà dai tetti della Basilica di San Marco, da cui si ha un insolito punto di vista della città, del Campanile, delle Cupole e dei due Mori. Le architetture così stupefacenti che impreziosiscono questa parte della Basilica sono il modo per comprendere quale fosse l’ambizione di Venezia nel momento del suo massimo splendore: diventare il centro dell’universo conosciuto, raccogliendo l’eredità lasciata da Roma e Costantinopoli e imponendo un suo stile.

A seguire, spazio all’impero degli Inca che, tra il XV e il XVI secolo, si estendeva dall’Ecuador al Cile, il più vasto mai esistito in Sudamerica. Tutte le informazioni che si hanno su questo popolo sono giunte attraverso le cronache dei conquistadores spagnoli, ma grazie alle nuove tecnologie a disposizione degli archeologi sono state fatte importanti scoperte che in parte hanno riscritto la storia.

Obiettivo, inoltre, sul territorio dell’Islanda, che ha solo sedici milioni di anni ed è uno dei luoghi più giovani del mondo. L’isola aspra e carica di energia, sorta dall’attività vulcanica, ospita alcuni parchi nazionali, ciascuno ricco di meraviglie naturali e storie straordinarie. A ovest sorge il parco dov’è ambientato il romanzo di Jules Verne “Viaggio al centro della Terra” mentre a sudest si estende il più grande dei tre parchi nazionali islandesi, con nove sistemi vulcanici sei dei quali sono nascosti sotto il secondo ghiacciaio più grande d’Europa.

E poi si va in Guinea, nell’Africa occidentale, dove le vie di comunicazione, versano in condizioni disperate. Il trasporto pubblico non esiste: si avrà modo di seguire le emozionanti avventure dei suoi abitanti che quotidianamente si arrangiano in base alle proprie possibilità per spostarsi o per trasportare oggetti ingombranti.

Per la rubrica “Passaggio in Volo”, si sorvolerà la Scala dei Turchi, la falesia a picco sul mare della costa agrigentina. È costituita di marna, una roccia sedimentaria di natura argillosa e calcarea, con un caratteristico color bianco puro che all’alba e al tramonto si tinge di rosso. Ci si sposta poi a Castel Beseno, la più grande fortezza del Trentino-Alto Adige. Le prime notizie certe risalgono al XII secolo. A stupire non sono solo le sue dimensioni, anche se notevoli, ma il luogo stesso in cui sorge.