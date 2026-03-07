Oroscopo di oggi, sabato 7 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 7 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Superata la fase progettuale del lavoro, arriva il momento di occuparci dei dettagli che, pur se noiosi, spesso ne determinano la riuscita. Superiori puntigliosi ed esigenti, non ce ne lasciano passare una. Sotto sotto lo sappiamo, fanno il loro dovere.
Toro
Vincenti negli affari, soprattutto se oltreconfine. Giriamo come trottole, ma con grande soddisfazione. Impegnatissimi, prima con l’attività, poi a casa. In cucina adoperiamoci per dare il meglio per ospiti speciali: amici e familiari, coloro che amiamo di più.
Gemelli
Luna, Mercurio, Venere disarmonici tra loro. Ecco spiegata la ragione di questa giornata insipida, con tante velleità, ma nulla di costruttivo nei fatti. I nostri cari sono piuttosto esigenti, ogni volta che li trascuriamo, insorgono lamentele e rimostranze.
Cancro
Una giocosa complicità nella coppia ci aiuta a chiudere un occhio, anzi due, sul comportamento dell’amato: è un po’ burbero, ma ha un cuore d’oro. Affari promettenti quanto basta, per ipotizzare un futuro indipendente: basta l’idea a motivarci. Entusiasmo.
Leone
Alimentazione da controllare, non tanto per la quantità, ma per la qualità: facciamo attenzione agli ingredienti e alla data di scadenza dei prodotti. Tempo libero da dedicare alla cucina e anche all’arte, oggi siamo particolarmente ispirati e pieni di fantasia.
Vergine
Mercoledì contraddittorio. Prendiamo le distanze da regole e schemi consolidati che non sentiamo più nostri. Un cambiamento scomodo, ma necessario. Amici affettuosi e persona amata gelosa alimentano l’insofferenza per una relazione che ci toglie l’aria.
Bilancia
Smettiamola di trincerarci dietro sorrisi e gentilezze di facciata, se dentro di noi bollono rancori inconfessati, così come desideri inespressi. Incomprensioni in famiglia, dettate da ricordi spiacevoli di un passato che fatichiamo a metabolizzare.
Scorpione
Grazie a una miscela di fantasia e concretezza, ottemperiamo agli impegni e ritagliamoci del tempo per gli amici e per qualche piacevole diversivo. Tutto ci ispira, e ci basta uno scorcio, una parola, una canzone per risvegliare il lato creativo che è in noi.
Sagittario
La Luna, in antipatica quadratura, se la prende anche con Mercurio e Venere, e crea confusione in famiglia e tensioni nella vita sentimentale. Qualche problema anche per chi di noi ha un’attività in proprio. Per piazzarci sul mercato dobbiamo agire.
Capricorno
Pratica e rasserenante, la Luna oggi, solleticata da un bel trigono di Urano, risolve con un gesto deciso molte delle nostre perplessità. Ritagliamoci un paio d’ore per la bicicletta o il centro estetico. Bellezza e benessere vanno sempre a braccetto.
Acquario
Ci troviamo in compagnia di una Luna tediosa, più orientata all’introspezione e alla malinconia che a un intervento attivo sulla realtà del momento. Possibili grane in ambito economico-finanziario, occhio a non farci coinvolgere in affari poco chiari.
Pesci
La Luna ci soffia contro dall’opposta Vergine. La comunicazione con la persona amata e con i soci in affari è stentata e suscita malintesi. L’aiuto ci arriva da amici e parenti che con un intervento risolutorio, appianano ogni divergenza insorta.