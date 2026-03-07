“Linea Verde Italia” oggi su Rai 1 va a Lecce

Linea Verde Italia, il programma di Rai 1 dedicato all’innovazione e alla sostenibilità, condotto da Monica Caradonna e Tinto, nella puntata in onda sabato 7 marzo, alle 12.25, andrà a conoscere Lecce

Linea Verde Italia, il programma di Rai 1 dedicato all’innovazione e alla sostenibilità, condotto da Monica Caradonna e Tinto, nella puntata in onda sabato 7 marzo, alle 12.25, andrà a conoscere Lecce e il Salento. Dopo una visita alla città barocca, i due conduttori si metteranno in viaggio verso la costa jonica, alla scoperta di un territorio dalle mille facce, tra natura, storia e cultura.

Tappa obbligata a Gallipoli per raccontare la sua candidatura a “Capitale italiana della cultura” 2027, con un progetto che punta a riscoprire il centro storico non solo come patrimonio architettonico e urbanistico, ma anche come un complesso ecosistema sociale e culturale da promuovere e tutelare. Monica Caradonna e Tinto si sposteranno poi nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, dove potranno conoscere alcuni interessanti progetti di monitoraggio e tutela ambientale, per poi andare a scoprire le emergenze archeologiche dell’area e un nuovo progetto per migliorarne la tutela e la fruizione da parte del pubblico. Tappa anche a Nardò, candidata finalista per “Capitale italiana del libro” 2026, dove sono state predisposte numerose iniziative per la diffusione della lettura e del sapere. Sempre a Nardò ci sarà da conoscere da vicino un progetto che unisce agricoltura e land art, dando una seconda vita, sotto forma di arte, agli ulivi colpiti dalla xylella.

In un territorio ricco di risorse gastronomiche non può mancare lo spazio dedicato alla ricetta, per raccontare prodotti e saperi capaci di rappresentare il territorio salentino e la sua identità.

“Linea Verde Italia” è realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali.