“Linea Verde Illumina 2026 – Sport e Salute” comincia in Umbria

Stamani su Rai 1 “Linea Verde Illumina 2026 – Sport e Salute” in Umbria. In viaggio con gli alfieri dello sport italiano

Al via il 7 marzo su Rai 1 alle 11.25 una nuova stagione di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute” il programma del sabato realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con “Sport e Salute”, nell’ambito della convenzione con Rai Com, dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita, condotto da Francesco Gasparri, con la partecipazione di Elisa Silvestrin. Sarà un viaggio in 18 puntate che racconterà le diverse regioni italiane, in compagnia del Team Illumina di “Sport e Salute”, gli alfieri dello sport italiano, campioni plurimedagliati, oggi non più alle prese con l’attività agonistica.

Attraverso interviste, testimonianze e approfondimenti, Francesco Gasparri condurrà il pubblico alla scoperta delle iniziative che “Sport e Salute” promuove su tutto il territorio italiano, primi fra tutti i progetti nazionali di “Bici in comune” e “Giochi della Gioventù”, evidenziando le buone pratiche delle piccole e grandi comunità, il cui comune denominatore è la passione per lo sport.

Un’occasione unica per mettere in luce le storie e le persone che con entusiasmo contribuiscono a costruire un’Italia più sana, inclusiva e attiva.

Jury Chechi, Manuela Di Centa, Andrea Lucchetta, Filippo Magnini, Giacomo Galanda, Anželika Savrajuk, Andrea Lo Cicero, Paolo Bettini, Alessia Filippi sono solo alcuni dei grandi protagonisti con cui verranno condivise esperienze sportive, aneddoti e racconti di vita.

Tante le tematiche affrontate: la riscoperta delle ciclovie nazionali che “Sport e Salute” ha recentemente contribuito a potenziare in tutte le regioni; lo spazio pubblico che torna ad essere il centro della vita sociale; il movimento come fonte di benessere fisico e mentale; la valenza e l’importanza delle discipline sportive come forma di educazione e formazione dell’individuo nel tessuto collettivo.

Valorizzazione delle bellezze del nostro Paese, scoperta del turismo dinamico e pratica dei più sani e corretti stili di vita saranno invece i temi che Elisa Silvestrin affronterà, volta per volta, insieme a varie leggende dello sport italiano.

Protagonista della prima puntata è l’Umbria. Francesco Gasparri sarà in compagnia dei grandi campioni dello sport italiano e del Team Illumina: Paolo Bettini, Jury Chechi e Alessia Filippi. La presenza di questi straordinari atleti servirà a ribadire con forza come lo sport sia un diritto e un’opportunità per tutti, capace di generare benessere e coesione sociale.

Il viaggio attraverserà Todi, Gubbio e Giove, tre città unite da una visione comune: fare della bicicletta uno strumento di crescita per le comunità.

Si partirà da Todi, dal simbolico Ponte Bailey, oggi hub del turismo slow. Qui il progetto rafforza la vocazione “green” della città attraverso la valorizzazione della Via Amerina, candidata a diventare la dorsale verde dell’Umbria e collegata alle principali ciclovie nazionali ed europee. A rendere unica l’esperienza sarà anche il Parco di Beverly Pepper, dove arte e paesaggio dialogano trasformando la pedalata in un viaggio culturale a cielo aperto.

Francesco Gasparri visiterà Gubbio, città della pietra e della storia. I progetti “Bici in Comune” sono un esempio concreto di come la mobilità dolce possa diventare leva di sviluppo sostenibile, inclusione e valorizzazione del territorio.

Nel ternano, a Giove, Francesco Gasparri passeggerà nel Bosco della Bandita, riserva naturale simbolo di tutela della biodiversità. A seguire, percorrerà in bici la via della pietra bianca per arrivare nel borgo di Giove dove lo accoglierà il corteo storico.

Infine, Elisa Silvestrin e Filippo Magnini, che nei dintorni di Todi vivranno il territorio tra sport e tradizione, fino alla sfida finale a ruzzolone, gioco popolare che racconta l’anima più autentica dell’Umbria.