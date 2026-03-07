Il film “La ragazza di Bube” stasera su Rai Storia

Stasera su Rai Storia La ragazza di Bube di Luigi Comencini del 1963 con Claudia Cardinale, George Chakiris, Dany Paris, Marc Michel: la trama

La ragazza di Bube di Luigi Comencini del 1963 con Claudia Cardinale, George Chakiris, Dany Paris, Marc Michel è un film italo-francese tratto dall’omonimo libro di Carlo Cassola, che firma la sceneggiatura, proposto da Rai Storia sabato 7 marzo 2026 alle 21:20. Nella Toscana del dopoguerra, due fidanzati, la sedicenne Mara che fa la contadina e il partigiano Bube di 19 anni, vengono separati dalle circostanze. Bube ha ucciso un uomo e deve scappare ma viene arrestato. Mara si trasferisce in città, trova un lavoro e aspetta che Bube esca di prigione.

Caso letterario alla sua uscita (1960) il romanzo di Cassola, anche nella sua trasposizione cinematografica operata da Comencini, continua ad essere motivo di polemica storica, letteraria ed anche cinematografica. La descrizione e la lettura del contesto storico (fascismo, resistenza e dopoguerra) in cui il romanzo ed il film inseriscono la vicenda di Mara e di Bube, partecipa alla più vasta discussione che, in particolare dagli anni ’60, si incentra sull’analisi del fascismo, sugli esiti della guerra di Liberazione, sui destini individuali di fronte alle svolte della storia.