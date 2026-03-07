Il film “Caccia all’agente Freegard” stasera su Rai 3: la trama

Stasera in prima serata su Rai 3 in onda il film “Caccia all’agente Freegard” che racconta l’incredibile storia vera di Robert Hendy-Freegard: la trama

Robert Freegard, seducente truffatore, si finge un agente segreto dell’MI5 per circuire le sue vittime. La sua rete di inganni vacilla quando Alice, una donna inizialmente innamorata di lui, inizia a dubitare della sua identità. Ha così inizio una caccia all’uomo ad alto rischio per fermarlo.

E’ la trama di “Caccia all’agente Freegard”, un film thriller drammatico del 2022 che racconta l’incredibile storia vera di Robert Hendy-Freegard, un truffatore che per anni ha finto di essere un agente segreto dell’MI5 per manipolare e derubare numerose vittime. La pellicola è proposta da Rai 3 sabato 7 marzo 2026 alle 21:20.