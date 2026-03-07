I media e la guerra a “Tv Talk” oggi su Rai 3

L’analisi del racconto televisivo di “Tv Talk” – in onda sabato 7 marzo alle 15.00 su Rai 3 – parte dalla nuova guerra in Iran, che da giorni domina l’informazione internazionale. Con Mia Ceran, a esaminare come la televisione e i media globali stanno raccontando un conflitto complesso, ci sono Antonio Di Bella, Annalisa Bruchi e Silvia Boccardi. Spazio poi a un caso mediatico che, tra podcast, social e televisione, ha visto protagonista nelle ultime settimane il divulgatore Vincenzo Schettini. Ne parlano in studio Linus e Angela Calvini. Al centro della puntata anche il fenomeno musicale di Sal Da Vinci, protagonista di un vero e proprio “effetto virale” dopo Sanremo.

Dopo i ReTVeet, la rubrica che raccoglie i momenti televisivi più commentati della settimana, ospite Nino Frassica, volto storico di Don Matteo, per raccontare il dietro le quinte della serie di Rai 1. La puntata prosegue con Luca Argentero, protagonista di un nuovo ruolo televisivo, il personaggio dell’avvocato Ligas, molto diverso dal medico di Doc – Nelle tue mani. In chiusura, spazio al racconto del territorio con Federico Quaranta, tornato su Rai 3 con Il Provinciale, che in questa nuova edizione sperimenta un formato quotidiano e seriale, tra viaggio, cultura e identità dei luoghi. In studio, come di consueto il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.