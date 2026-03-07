“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 nel segno di Paolo Rossi

Sabato 7 marzo alle 16.00 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. In questa puntata Lorena Bianchetti incontrerà Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticabile campione Paolo Rossi, ma anche donna impegnata su mille fronti, calcistici e no, sia con la fondazione intitolata al campione del Mundial ’82 che come presidente della Serie A femminile. Federica si racconterà a tutto tondo e farà scoprire una prospettiva inedita dell’uomo e del campione che è stato Paolo Rossi, ma anche i valori che li univano e che l’hanno guidata in questi anni.

Nel corso della puntata, anche il ricordo di Marco Tardelli col quale Paolo Rossi ha vissuto i momenti più intensi della sua vita sportiva.

Nuovo ciclo per “Le Ragioni della Speranza” con Padre Luciano Lotti, frate cappuccino che intraprenderà un viaggio tra alcuni dei più importanti monasteri d’Italia: luoghi ancora abitati da monaci e monache, spazi in cui il silenzio, la preghiera e la meditazione continuano a scandire il ritmo delle giornate. Settimana dopo settimana, questi scenari diventeranno cornice e guida per una riflessione spirituale profonda. Il percorso prende avvio da Subiaco, culla del monachesimo occidentale. Qui, l’incontro con gli esperti di storia locale e con la comunità monastica offrirà l’occasione per meditare sul Vangelo della settimana, riscoprendo – come la Samaritana nel racconto evangelico – il senso più autentico della vita e l’incontro personale con Dio.