A “Playlist” oggi su Rai 2 Eddie Brock e Ditonellapiaga

Oggi pomeriggio su Rai 2 a “Playlist” Eddie Brock e Ditonellapiaga . E i grandi duetti e le cover che hanno segnato la storia di Sanremo

La musica sanremese è protagonista del nuovo appuntamento con “Playlist”, condotto da Nina Zilli, Gabriele Vagnato e Federica Gentile, sabato 7 marzo su Rai 2, eccezionalmente alle 17.10. Uno dei 30 big in gara, Eddie Brock, proporrà per iniziare, “Avvoltoi”, canzone che lo ha portato all’Ariston, e “Non è mica te”, singolo tratto dall’album “Amarsi è la rivoluzione”.

Sempre in clima festivaliero, l’intervista a una delle vincitrici, Ditonellapiaga, artista rivelazione di questa edizione, arrivata terza con “Che fastidio”. A seguire, il gruppo dei Mariachi rileggerà alla “sua” maniera, una speciale top 3 dei brani ascoltati sul palco di Sanremo. Nina Zilli omaggerà, invece, il vincitore dell’edizione 2020, Diodato, con un’intensa interpretazione di “Fai rumore”.

Nella seconda parte del programma, nello spazio Playlist Talk, Federica Gentile, con ospite Gino Castaldo, proporrà un viaggio nel tempo dentro i grandi duetti e le cover che hanno segnato la storia di Sanremo. Tra gli altri, Maneskin e Manuel Agnelli, Giorgia ed Elisa, Achille Lauro, Annalisa e Mahmood- Blanco, Ultimo ed Eros Ramazzotti.