A “La Confessione” su Rai 3 Vittorio Emanuele Parsi sulla guerra in Iran

A “La Confessione” con Peter Gomez in onda stasera su Rai 3 Vittorio Emanuele Parsi sulla guerra in Iran. Poi Claudio Cecchetto su Sanremo e i suoi vincitori

Vittorio Emanuele Parsi è il primo ospite della nuova puntata de “La Confessione”, condotta da Peter Gomez, in onda sabato 7 marzo alle 20.15 su Rai 3. Parsi analizzerà la guerra in Iran e gli altri conflitti dal punto di vista di docente universitario, esperto di geopolitica e anche riservista della Marina coinvolto in molte missioni di pace anche in Medio Oriente.

A seguire Claudio Cecchetto commenterà il Festival di Sanremo e i suoi vincitori, ma parlerà anche dei tanti talenti che ha scoperto nel corso della sua carriera, da quelli con i quali è rimasto molto legato, come Jovanotti, a quelli con cui le cose sono andate meno bene, come Linus.