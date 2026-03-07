A “Ciao Maschio” oggi su Rai 1 l’amore ai tempi di Sanremo

Oggi pomeriggio su Rai 1 a “Ciao Maschio”, l’amore ai tempi di Sanremo. Ospiti Marco Baldini, Antonio Mezzancella e Sebastiano Somma
L’amore ai tempi di Sanremo, tra maschi che parlano di fragilità, emozioni e parità di genere. Attraverso i versi delle canzoni protagoniste, il Festival sarà ancora protagonista di “Ciao Maschio”, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 7 marzo alle 17.10 su Rai 1. Ad aprire la trasmissione, il parere doc di una delle artiste più apprezzate sul palco dell’Ariston: Malika Ayane.
Nel corso del programma, verranno raccolte anche le opinioni di altri due artisti in gara: Fulminacci ed Enrico Nigiotti. Spazio poi ai tre “maschi” che animeranno il pomeriggio di Rai 1: Marco Baldini, Antonio Mezzancella e Sebastiano Somma. Tornerà in studio, dopo il debutto come inviato in Riviera, Edoardo Tavassi. Le Swingeresse proporranno, invece, un live con tre canzoni – sempre sanremesi – già divenute hit: Voilà, Stupida sfortuna e Tu mi piaci tanto. In chiusura di trasmissione, sul palco di “Ciao Maschio” si esibirà un “talento” della body percussion, Roberta di Maio.