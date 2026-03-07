A “Buongiorno Benessere” su Rai 1 fibrillazione atriale, menopausa e cifosi

Appuntamento con “Buongiorno benessere”, sabato 7 marzo alle 10.30 su Rai 1. Il professor Antonio Rebuzzi, cardiologo dell’Università Cattolica di Roma, tratterà il tema della fibrillazione atriale

Appuntamento con “Buongiorno benessere”, sabato 7 marzo alle 10.30 su Rai 1. Il professor Antonio Rebuzzi, cardiologo dell’Università Cattolica di Roma, tratterà il tema della fibrillazione atriale. Con la professoressa Alessandra Graziottin, del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Verona, ci sarà un focus sull’aumento di peso in menopausa.

A seguire, il Prof. Mario Alberto Giuliano, docente di Oftalmologia all’Università Tor Vergata di Roma, parlerà di virus e batteri negli occhi. Il professor Ivan De Martino, ortopedico del Policlinico Gemelli di Roma, si concentrerà sul problema della cifosi, analizzando cause, conseguenze e possibili soluzioni terapeutiche. Spazio anche alle allergie di primavera con il professor Enrico Heffler, direttore del Centro di Medicina Personalizzata, Asma e Allergie dell’IRCCS Humanitas, che spiegherà come affrontarle al meglio, fornendo indicazioni utili per prevenzione e trattamento.

Il professor Marco Milone, chirurgo delle patologie dell’apparato digerente dell’Università Federico II di Napoli, parlerà dei diverticoli dell’esofago. Infine, con il professor Alessandro Gualdi, chirurgo plastico dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ci sarà uno spazio dedicato ai trattamenti per apparire più giovani.