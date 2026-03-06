Stasera su Rai 3 il nuovo programma “La pelle del mondo”

Stasera su Rai 3 “La pelle del mondo”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto dal neurobiologo vegetale Stefano Mancuso insieme a Lillo

Pianeta, natura e futuro dell’umanità: scienza e sketch divertenti per “La pelle del mondo”, condotto dal neurobiologo vegetale Stefano Mancuso insieme a Lillo. Nella prima puntata “Il Pianeta Verde” in onda venerdì 6 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 3, si raccontano i motivi per cui la Terra dovrebbe essere considerato non solo il pianeta blu, ma anche verde. Perché sono le piante, oltre all’acqua, il vero motore della vita.

E la vita sulla Terra, l’unica che ad oggi conosciamo in tutto l’Universo, si concentra in uno strato di poche decine di chilometri. Una “sottile epidermide”, appunto, la Pelle del Mondo. Ospiti di puntata: Lorenzo Jovanotti, Mario Calabresi, Serena Dandini, Cecilia Sala, Vinicio Capossela.